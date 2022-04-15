Пентагон: затоплення крейсера Москва стало серйозним ударом по ВМС Росії

Затоплення російського ракетного крейсера Москва стало серйозним ударом по військово-морських силах Росії, заявили в Пентагоні, повідомляє Новое время.

Офіційний представник американського оборонного відомства Джон Кірбі в інтерв'ю CNN зазначив, що США не можуть визначити точну причину затоплення російського корабля.

"Але ми також не можемо спростувати українську версію цього. Безумовно, правдоподібно і можливо, що вони справді уразили судно ракетою Нептун або, можливо, чимось ще" , — сказав Кірбі.

За його словами, що б не трапилося з Москвою, її втрата «завдасть серйозного удару по серцю російського військово-морського флоту, а також по національній гордості».

13 квітня Збройні сили України завдали удару по ракетному крейсеру Москва — флагману Чорноморського флоту РФ. Корабель був уражений з українського ракетного комплексу Нептун та отримав серйозні пошкодження. У міноборони країни-агресора заявили, що на крейсері внаслідок пожежі «здетонував боєкомплект», не уточнюючи подробиць.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що на крейсері було 16 крилатих ракет.

У Оперативному командуванні Південь заявили, що після ракетних ударів крейсер перекинувся і почав тонути. У Пентагоні повідомляли, що в результаті вибуху крейсер був значно пошкоджений, але міг йти своїм ходом.

За даними журналу Forbes Україна, це найдорожча військова втрата РФ під час війни з Україною. Видання оцінило вартість крейсера у 750 млн доларів.

Увечері 14 квітня Міноборони РФ офіційно підтвердило, що крейсер Москва пішов на дно.