ООН: до України повернулися 870 тисяч українських біженців

870 тисяч українських біженців, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вже повернулися додому.﻿﻿, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на 14 квітня оприлюднили в ООН.

За даними організації, щодня кордон у напрямку України перетинають близько 30 тисяч людей.

Водночас наголошується, що масове повернення українців може ускладнити проблеми гуманітарного характеру всередині України.

"Це неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям буде потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення до своїх будинків неможливе або недоцільне" , – пояснили там.

За останніми даними ООН, близько 5 мільйонів українців виїхали за кордон, близько 10 млн людей є внутрішньо переміщеними особами.