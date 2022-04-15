Командир морпіхів закликає терміново деблокувати Маріуполь

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом, повідомляє Українська правда.

Про це заявив командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волина.

За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, супротивник агресивно настає. Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.