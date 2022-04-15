Міноборони Британії: РФ може переглянути свою позицію в Чорному морі

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що після того, як Росія втратила судна Саратов і Москва, країна може переглянути свої позиції в Чорному морі, повідомляє Новое время.

"Як флагман Чорноморського флоту Росії Москва виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони" , - йдеться в повідомленні британського відомства в Twitter.

У Міноборони Британії зазначили, що крейсер пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся до ладу лише у 2021 році.

У відомстві нагадали, що це вже другий корабель з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, якому завдали збитків. 24 березня був знищений великий десантний корабель Саратов.

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі" , - наголосили у відомстві.

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