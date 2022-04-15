Мер: окупанти підняли російські прапори у Скадовську

Російські окупанти 15 квітня підняли свої прапори в окупованому Скадовську Херсонської області. У зв'язку з цим місцевий виконком не вийшов на роботу, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив мер Олександр Яковлєв.

"Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради і з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті і громаді" , - зазначив він.

За його словами, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами, тому сьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під російським прапором.

"Незалежно від зовнішніх обставин і перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту і своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця" , - додав Яковлєв.

Раніше повідомлялося, що мер Скадовська через постійні погрози був змушений виїхати з міста.