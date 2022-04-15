Верещук: на 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів
На п'ятницю, 15 квітня, погодили роботу 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Маршрути евакуації людей на 15 квітня
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.