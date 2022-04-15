Верещук: на 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

На п'ятницю, 15 квітня, погодили роботу 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Маршрути евакуації людей на 15 квітня

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.