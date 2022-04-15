РосЗМІ: росіяни у березні забрали з банків валюти майже на $10 млрд

Зазначається, що у динаміку валютних залишків вплинуло запровадження капітальних обмежень із боку ЦБ. Забрати валюту могли лише ті клієнти, хто відкрив рахунок чи терміновий внесок до 9 березня, повідомляє UBR.

За березень росіяни вивели із банків валюти майже на $10 млрд на тлі обмежень російського центробанку. Відтік зупинився останнього тижня березня, констатував Банк Росії. Про це пише російський РБК із посиланням на дані ЦБ РФ.

На динаміку залишків валютних коштів вплинули введені обмеження з боку ЦБ Росії: 9 березня він на півроку заборонив кредитним організаціям видавати фізособам на руки будь-яку іноземну валюту, крім доларів, та ввів ліміт на зняття коштів – 10 тис дол. в еквіваленті. Забрати валюту могли лише ті клієнти, які відкрили рахунок або терміновий внесок до 9 березня. Нові вклади або кошти понад ліміт поки можна зняти тільки в рублях. З 11 квітня ЦБ дозволив банкам видавати в межах лімітів євро, а з 18 квітня клієнти матимуть змогу купувати готівкову валюту у відділеннях.

Значний відтік коштів населення з валютних рахунків та депозитів продовжився другий місяць поспіль і міг бути більшим, ніж у лютому.

Станом на 1 лютого (останні доступні дані) всього росіяни тримали на рахунках у банках $90,6 млрд.

Нагадаємо, половину золотовалютних резервів Росії, або близько $325 млрд, заморожено. Ці кошти РФ втратила безповоротно, їх можуть спрямувати на відновлення України після війни.