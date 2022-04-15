Джерела: протягом наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.﻿﻿ Про це, з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах та розвідці, повідомляє Українська правда.

Росія може вдатися до спроб атакувати великі українські міста з повітря. Найбільша загроза ракетних атак – до 18 квітня включно.

Розвідники після отримання даних про бажання ворога реалізувати такий план нагадують – у разі повітряної тривоги потрібно переміститися в укриття.