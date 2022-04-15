Польща запровадила ембарго на імпорт вугілля із Росії
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що передбачає ембарго на імпорт вугілля з Росії та можливість заморожування активів російських громадян та компаній, які підтримують агресію проти України, повідомляє ЛігаБізнес.
Про це повідомляє сайт канцелярії польського президента.
Закон забороняє ввезення в Польщу та транзит через територію країни енергетичного або коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Контроль за виконанням цієї заборони покладено на начальника Національної фіскальної адміністрації.
Порушникам заборони загрожує конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн грн).
Крім того, закон забороняє використання символів та найменувань, що підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф або позбавлення волі на строк до двох років.
Закон набирає чинності наступного дня після публікації.
- Польща закликала ЄС запровадити ембарго на російське вугілля у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Країни Євросоюзу погодилися це зробити, але лише із серпня 2022 року.
- Росія є найбільшим постачальником вугілля до Євросоюзу. У 2020 році її частка у європейському імпорті вугілля становила понад 49%. На другому місці були США із 15%, на третьому – Австралія з 13,5%.
- За підсумками 2021 року частка вугілля в енергетичному балансі Польщі становила 65%. У першому півріччі 2021 року Польща імпортувала 6,2 млн. тонн вугілля, у тому числі 4 млн. тонн з Росії та 1,15 млн. тонн з Австралії.