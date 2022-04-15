Польща запровадила ембарго на імпорт вугілля із Росії

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що передбачає ембарго на імпорт вугілля з Росії та можливість заморожування активів російських громадян та компаній, які підтримують агресію проти України, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це повідомляє сайт канцелярії польського президента.

Закон забороняє ввезення в Польщу та транзит через територію країни енергетичного або коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Контроль за виконанням цієї заборони покладено на начальника Національної фіскальної адміністрації.

Порушникам заборони загрожує конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн грн).

Крім того, закон забороняє використання символів та найменувань, що підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф або позбавлення волі на строк до двох років.

Закон набирає чинності наступного дня після публікації.