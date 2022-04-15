Маріупольська міськрада: окупанти ексгумують тіла людей, похованих у дворах

Російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Вони також забороняють поховання вбитих людей, повідомляє﻿ міська рада Маріуполя з посиланням на містян, які залишились у Маріуполі.

"У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих" , - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла.