Маріупольська міськрада: окупанти ексгумують тіла людей, похованих у дворах
Російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Вони також забороняють поховання вбитих людей, повідомляє міська рада Маріуполя з посиланням на містян, які залишились у Маріуполі.
"У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям придати землі своїх померлих рідних або знайомих", - йдеться в повідомленні.
Наразі невідомо, навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла.
"Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замести сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі", - повідомляє міськрада.