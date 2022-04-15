НБУ: обсяг готівкової гривні у обігу з початку року зріс на 57 млрд

Станом на 1 квітня в Україні перебувало в обігу 685 млрд грн готівки. Це на 57,4 млрд грн або на 9,2% більше, ніж на початку 2022 року, повідомляє Новое время.

На 1 квітня в обігу перебувало майже 3,1 млрд банкнот на загальну суму 679,8 млрд грн, а також майже 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,09 млрд грн, повідомили в Національному банку України.

"Таке зростання, на думку Національного банку, пояснюється підвищеним попитом громадян на готівку, що спостерігався внаслідок невизначеності на початку війни. Водночас, якщо на початку війни відчувався значний попит на готівку, то в другій половині березня розпочалося вилучення готівки з обігу. Загалом за березень готівка в обігу зросла лише на 2,8% (або на 18,7 млрд грн)" , — пояснили в НБУ.

На одного жителя України припадає 74 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет. Традиційно серед банкнот лідирує банкнота 200 гривень, серед монет — 10 копійок (25% та 28,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (113,1 млн штук, або 3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), монет — номіналом 10 гривень (112,2 млн штук, або 0,8% від загальної кількості монет в обігу).

Нагадаємо, що 24 лютого НБУ зупинив роботу валютного ринку, зафіксував курс та обмежив зняття готівки 100 тис. грн на добу.

2 березня НБУ дозволив знімати готівкову валюту з рахунків, але в еквіваленті не більше 30 000 грн.

Вчора, 14 квітня, НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.