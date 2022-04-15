Медведчук і Марченко мають десятки будинків у різних регіонах України

Львівський суд заарештував 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири та 17 паркомісць проросійського політика Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, повідомляє Новое время.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук не зміг втекти з України через Придністров'я і був затриманий СБУ — увечері 12 квітня його фото опублікував Володимир Зеленський. Вже наступного дня Личаківський районний суд Львова заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Сайт зібрав інформацію про найвідоміші будинки сім'ї кума Путіна.

Маєток у Пуща-Водиці

Фото: Сім'я проросійського політика донедавна жила у своєму маєтку у Пущі-Водиці (фото Схеми)

Медведчук живе не в Кончі-Заспі, як багато інших політиків та бізнесменів, а в іншому передмісті столиці — Пуща-Водиці. Його площа — 2,1 тис. кв. м, у будівлі 114 приміщень. 2021 року журналісти програми Схеми отримали плани всіх поверхів особняка, в якому проводився ремонт. Крім винного льоху, перукарні, масажного кабінету, сольової кімнати, 18-метрового басейну, у маєтку є навіть своя домова церква площею 43 кв. м на горищі.

Після вторгнення Росії в Україну на територію маєтку змогли потрапити активісти. Найбільше їх здивував не ландшафтний дизайн або рідкісні дерева, а залізничний вагон, що розташований біля будинку, — весь у золоті та оксамиті. Склянки з гербом Росії, позолочений самовар та вітражі над головою — все це Оксана Марченко подарувала своєму чоловікові на День народження у серпні 2021 року. Раніше Марченко стверджувала, що її сім'я є невибагливою і живе досить скромно.

Кримський палац

Фото: Свій Кримський палац Медведчуку не соромно показати навіть російському диктатору Володимиру Путіну (фото Крим.Реалії)

У щорічній декларації Медведчук зазначив, що його дружина Оксана Марченко має земельну ділянку площею 5620 кв. м, житловий будинок на 371 кв. м та нежитловий будинок з господарськими спорудами площею 749 кв. м у с. Оползнєво під Ялтою.

За даними Національного агентства із запобігання корупції, у декларації за 2020 рік Медведчук не вказав дані про ділянку площею 911 кв. м у тому ж Оползнєво, нормативно-грошова оцінка якого становить 349 тис. грн.

«Палац Медведчука», як називають у Криму білий будинок проросійського політика зі своїм пляжем, розташований між Сімеїзом та Алупкою. Головний редактор Центру журналістських досліджень Валентина Самар раніше розповідала, що на цій території раніше знаходився протитуберкульозний санаторій. А зараз — басейн, водні гірки, великий парк, вертолітний майданчик та танцювальний фонтан. У 2012 році у «палац» до Медведчука приїздив Путін.

Будинок у Солом’янському районі Києва

Фото: Медведчук із сім'єю прописані у Солом'янському районі (фото depo.ua)

Офіційне місце реєстрації Віктора Медведчука та Оксани Марченко — будинок по вул. Медвинській у Солом’янському районі. Саме тут проводилися обшуки після порушення проти проросійського політика кримінальної справи за підозрою у держзраді. Тут же депутат мав перебувати під домашнім арештом, але після вторгнення Росії в Україну він втік.

Маєток в Обухівському районі

В Українці (Обухівський р-н Київської обл.) на березі річки Стугна у родини Медведчука був ще один будинок площею 1125 кв. м та ділянкою площею майже 30 га. На території — причал, вертолітний майданчик, басейн та гостьовий будинок на 200 кв м. У 2014 році в будинку сталося займання, а через п’ять років, за даними Центру протидії корупції, політик виставив об'єкт на продаж. За кожну сотку тоді просили $4,5 тис.

Комплекс у Закарпатті

Фото: Площа ділянки закарпатського маєтку Медведчука сягає 120 га (фото Слідство. Інфо)

Ще один маєток родини Медведчука знаходиться у селі Жденієво Закарпатської області. За даними журналістів Слідства.Інфо, його територія становить 120 га. На території — кілька будинків, ставки та гірська річка.

Головний будинок — палац з дерева з ліфтом. На першому поверсі встановлено червоний радянський автомат «Газована вода», у вітальні — картини, великі люстри, золоті елементи декору та камін із зеленого мармуру, темного дерева та позолоти. На каміні — напис латиною «Доля допомагає хоробрим». У будинку є басейн і джакузі, з видом на ліс та гори. Там же розміщено спортзал з тренажерами та біговими доріжками, масажний кабінет, спа-зона та сауна. Майже кожен диван, стіл чи крісло поставлено на лисячій шкурі.