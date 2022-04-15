Укрпошта: п'ять країн оголошують поштову блокаду Росії та Білорусі

Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії подали документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставки відправлень до та з Росії і Білорусі через повномасштабну війну проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомила Укрпошта.

До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська Пошта, яка в березні припинила поштові грошові перекази до та з РФ і Білорусі.

"Сподіваюся, решта пошт також незабаром приєднаються до нашої шестірки і перестануть доставляти відправлення в Росію та Білорусь. Це важливо, оскільки з введенням санкцій та виходом компаній з ринку Росії пошта стала каналом ввозу підсанкційних товарів" , — заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта припинила доставку до/з Росії та Білорусі з перших днів війни. Всі посилки з Росії та Білорусі, які на той час вже надійшли до Укрпошти, були відправлені назад адресатам.