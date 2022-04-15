ОП: на Житомирщині зводять тимчасові переправи та ремонтують будинки

У містах та селах Житомирської області усувають руйнування, завдані російськими окупантами. На це з державного бюджету виділено 100 млн грн, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"В Овручі встановлюють віконні блоки у житлових будинках. Відновлюють пошкоджені дахи та покрівлі домів в смт Черняхів та селі Раківщина. В селі Базар проводиться огляд пошкоджень для визначення обсягів робіт з відновлення" , - написав він.

Також, за словами Тимошенка, на півночі області створено тимчасові переправи через річку Ірша у Малині та через річку Грезля між селами Народицької громади. Цими переправами доставлятимуть продукти, ліки та гуманітарну допомогу до звільнених від окупантів населених пунктів.

Тим часом спеціалісти займаються розмінуванням села Новопіль та населених пунктів Народицької територіальної громади Коростенського району, додає заступник керівника ОП.