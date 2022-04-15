У Міноборони РФ пригрозили наростити ракетні удари по Києву

У Міноборони Росії у п'ятницю, 15 квітня, знову пригрозили завданням ракетних ударів по Києву у відповідь на нібито обстріли Україною територій РФ, повідомляє Корреспондент.

Сьогодні вранці у Бєлгороді знову повідомляють про вибухи. Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що спрацювала система ППО.

"Кількість та масштаби ракетних ударів по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на здійснення київськими силами диверсій на російській території" , - заявили в Міноборони РФ.

Там стверджують, що вночі було завдано ударів по Києву по Жулянському машинобудівному заводу.

У Міноборони РФ також заявили, що на Чернігівщині система С-400 нібито збила український вертоліт Мі-8, який здійснив атаку на населений пункт у Брянській області.