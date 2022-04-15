У Міноборони РФ пригрозили наростити ракетні удари по Києву
У Міноборони Росії у п'ятницю, 15 квітня, знову пригрозили завданням ракетних ударів по Києву у відповідь на нібито обстріли Україною територій РФ, повідомляє Корреспондент.
Сьогодні вранці у Бєлгороді знову повідомляють про вибухи. Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що спрацювала система ППО.
"Кількість та масштаби ракетних ударів по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на здійснення київськими силами диверсій на російській території", - заявили в Міноборони РФ.
Там стверджують, що вночі було завдано ударів по Києву по Жулянському машинобудівному заводу.
У Міноборони РФ також заявили, що на Чернігівщині система С-400 нібито збила український вертоліт Мі-8, який здійснив атаку на населений пункт у Брянській області.