Газпром у середині квітня почав знижувати прокачування через ГТС України

Заявки на постачання російського газу з боку європейських споживачів знизилися, відповідно впало і прокачування через територію України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Газпром здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів — 71,6 млн кубометрів на 15 квітня" , — заявив офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

Заявка на четвер, 14 квітня, становила 81,1 млн кубометрів, на середу — 66,3 млн кубометрів, на вівторок — 74,6 млн кубів.

Практично з початку російського вторгнення в Україну та до початку квітня Газпром прокачував через українську ГТС максимально передбачені контрактом обсяги газу (до 95 млн кубів на добу).

Агентство зазначає, що зростання температури повітря та скорочення обсягу споживання газу дозволяє імпортерам повернутися до гнучкої оптимізації обсягів споживання залежно від вартості.

Якщо імпортний газ поставляється за біржовим індексом «на місяць уперед» (у Газпрому близько половини експорту прив’язано до нього), то його вартість у квітні становить близько $1400 за тисячу кубометрів. Контракт «на день уперед» на спотовому ринку зараз коштує $1001 за тисячу кубометрів. Тому покупці збільшують закупівлі на споті, скорочуючи відбір за рекордно дорогими довгостроковими контрактами. Цим, зокрема, пояснюється зростання реверсних поставок із Німеччини до Польщі газопроводом Ямал-Європа.