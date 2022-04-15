NYT: Угорщина могла таємно постачати зброю Україні

Угорщина могла таємно постачати зброю Україні через інші країни, попри оголошену публічно "нейтральну" позицію. Про це, з посиланням на The New York Times, повідомляє Новое время.

Видання зазначає, що Угорщина публічно оголосила себе нейтральною та заборонила провезення зброї через свою територію в Україну, щоб не порушити постачання дешевого російського газу.

"Але вважається, що вона таємно постачала зброю через інші країни" , — пише газета.

Представник угорського уряду відмовився підтвердити або спростувати дані про військову допомогу для України, заявивши лише, що "позиція Угорщини добре відома і залишилася незмінною".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно відмовився надавати Києву озброєння, заборонив транзит зброї через територію своєї країни та не підтримує ембарго на російські нафту та газ.

Водночас Угорщина одна з 15 країн, які прийняли найбільшу кількість українських біженців.