КМДА: у Києві запустили ще один трамвайний маршрут

У Києві запустили трамвайний маршрут №28Д від вул. Милославської до станції метро "Позняки", повідомляє УНІАН.

Про це у своєму Telegram пише КМДА.

"У Києві запустили трамвайний маршрут №28Д від вул.Милославської до станції метро "Позняки". Інтервал руху становить 20 хвилин. Київ постійно розширює мережу працюючого громадського транспорту" , - йдеться в повідомленні.

Наразі функціонує: 62 автобусних маршрути у загальній кількості 137 автобусів; 12 трамвайних маршрутів у кількості 57 трамваїв; 14 тролейбусних маршрутів у кількості 35 тролейбусів.

Приватні перевізники здійснюють перевезення на 52 маршрутах загальною кількістю 250 автобусів.