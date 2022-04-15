Міністр оборони Латвії про наступ РФ на Донбасі: буде другий Сталінград

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що РФ збирається влаштувати на Донбасі "другий Сталінград", щоб добитися хоч якоїсь перемоги до 9 травня, повідомляє Європейська правда.

"На Донбасі намічається другий Сталінград з метою здобути хоч якусь перемогу до 9 травня, що може призвести до переговорів. Українська сторона готова протистояти агресії" , - сказав міністр.

Яскраве свідчення тому - знищення російського корабля "Москва" у Чорному морі, яке Пабрікс порівняв з тим, що у Другу світову сталося з японськими кораблями "Бісмарк" та "Ямато".

Причини успіху України міністр називає дві:

"Вони захищають свої сім'ї та будинки, а також після того, що трапилося в Бучі і відбувається в Маріуполі, навіть скептично налаштовані західні держави готові надати більше військової допомоги".

За словами Пабрікса, вже за 8-10 годин до початку війни Латвія відправила в Україну кілька літаків.