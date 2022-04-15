Генштаб: у війні з Україною РФ втратила близько 20 тисяч військовослужбовців
Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати збройних сил РФ станом на 15 квітня. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 20 000 осіб,
- танків ‒ 756 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засобів ППО - 66 од,
- літаків – 163 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки - 1443 од,
- кораблів /катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.