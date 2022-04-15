Генштаб: у війні з Україною РФ втратила близько 20 тисяч військовослужбовців

Генштаб: у війні з Україною РФ втратила близько 20 тисяч військовослужбовців
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати збройних сил РФ станом на 15 квітня. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 20 000 осіб,
  • танків ‒ 756 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1976 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засобів ППО - 66 од,
  • літаків – 163 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1443 од,
  • кораблів /катерів - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135,
  • спеціальної техніки - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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