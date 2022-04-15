Генштаб: у війні з Україною РФ втратила близько 20 тисяч військовослужбовців

Генеральний штаб ЗСУ доповів про втрати збройних сил РФ станом на 15 квітня. Інформація про це розміщена на офіційній сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 20 000 осіб,

танків ‒ 756 од,

бойових броньованих машин ‒ 1976 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засобів ППО - 66 од,

літаків – 163 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1443 од,

кораблів /катерів - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.