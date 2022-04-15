"Укргазбанк" надаватиме кредити для бізнесу онлайн

"Укргазбанк" максимально спростив обслуговування своїх клієнтів і зробив підписання кредитних угод та будь-яких інших документів онлайн, повідомляє УНІАН.

Тепер для підпису угоди не потрібно витрачати час і приїздити до банківських відділень. Все можна зробити дистанційно у системах "Вчасно" та "Сота". Для цього достатньо мати електронний підпис (КЕП) і кілька хвилин часу. Документи можна підписати із будь-якого куточка України та, навіть, із-за кордону. У банку відзначили, що вже декілька кредитних угод клієнти підписували навіть із укриття.

Які документи можна підписати в електронному вигляді: договори, додаткові угоди та довідки.

Що потрібно клієнту для підписання документів дистанційно? Для клієнтів банку достатньо мати КЕП та попередити менеджера про бажання підписати документи онлайн. Для нових клієнтів необхідна попередня ідентифікація у найближчому відділенні.

Підписати документи онлайн можуть і ФОПи, малий та середній бізнес, а також і великі корпоративні клієнти.

До речі, клієнти МСБ можуть відкрити рахунок чи подати заявку на кредит також онлайн. Адже через війну багато хто був вимушений залишити Україну, багато українців і бізнесів переїхали у безпечніші західні регіони, а дехто все ще залишається працювати із бомбосховищ.

Більше інформації за безкоштовним номером підтримки бізнес-клієнтів "Укргазбанку": 0800-305-305.