ДПСУ: війська РФ обстріляли позиції українських прикордонників у Чернігівській області
У п'ятницю, 15 квітня, російська армія здійснила мінометний обстріл позицій українських прикордонників. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.
"Сьогодні о 08:25 та о 09.00 з території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка (Чернігівська область - ред.). 13 пострілів здійснено з ворожої території", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.
Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник, додали в ДПСУ.