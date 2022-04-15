ДПСУ: війська РФ обстріляли позиції українських прикордонників у Чернігівській області

У п'ятницю, 15 квітня, російська армія здійснила мінометний обстріл позицій українських прикордонників. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook﻿.

"Сьогодні о 08:25 та о 09.00 з території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка (Чернігівська область - ред.). 13 пострілів здійснено з ворожої території" , - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник, додали в ДПСУ.