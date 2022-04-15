На нараді у Зеленського обговорили забезпечення армії

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення армії, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення армії. За участю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, керівників силових відомств обговорили постачання озброєння та боєприпасів від партнерів України й темпи власного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на нараді також заслухали інформацію від розвідки.