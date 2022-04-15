Синєгубов оцінив можливість РФ захопити Харків

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов вважає, що російські окупанти вже не зможуть захопити Харків. За його словами, цю битву Росія вже програла, повідомляє РБК-Україна.

Очільник ОВА зазначає, що РФ ще може повернутися до наміру захопити всю область, проте ЗСУ готові дати відповідь.

"Ми не виключаємо цей намір. Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося. Адже ми бачимо плани ворога - він подекуди готує фортифікаційні споруди, десь окопується тощо. Зараз це вже відбувається не набігом, як вони пробували спочатку. Зараз вони краще спланували атаку, якщо це станеться - ми до неї готові" , - заявив Синєгубов.

За його словами, російські військові вже не зможуть захопити Харків, оскільки окупанти зазнали великих втрат за цим напрямком. Зібрати нові сили, щоб здійснити наступ, Росія зараз не зможе.