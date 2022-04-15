Облпрокуратура: на Харківщині окупанти обстріляли евакуаційні автобуси

Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями. Розпочато розслідування. Про це повідомила﻿ пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)" , - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними мешканцями в смт Борова Ізюмського району.

За попередніми даними, загинуло 7 осіб, ще 27 людей отримали поранення.