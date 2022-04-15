Ринок праці під час війни: кого та де шукають роботодавці

Найбільше вакансій зараз відкрито у Львові. Найчастіше роботодавці шукають розробників програмного забезпечення, повідомляє Новое время.

Про це пише сайт із пошуку роботи Jooble.

Найбільше у вакансій у таких містах:

Львів — понад 59 000 вакансій;

Київ — понад 7 500 вакансій;

Запоріжжя — понад 7 500 вакансій;

Дніпро — понад 1 900 вакансій;

Івано-Франківськ — понад 1 500 вакансій;

Вінниця — понад 1 400 вакансій;

Житомир — понад 1 000 вакансій;

Луцьк — понад 800 вакансій;

Кропивницький — понад 800 вакансій;

Кривий Ріг — понад 800 вакансій.

В п’ятірку найпопулярніших вакансій від роботодавців входять:

розробник програмного забезпечення (від 8000 до 170000 грн/міс.);

робітник-різнороб (від 6500 до 30000 грн/міс.);

копірайтер (від 8000 до 40000 грн/міс.);

менеджер із продажів (від 7000 до 72300 грн/міс.);

водій (від 6500 до 40000 грн/міс.).

Також роботодавці активно шукають операторів кол-центру, консультантів, кухарів, тестувальників програмного забезпечення, дизайнерів.

На ринку зараз найбільше пропозицій про віддалену роботу для розробників програмного забезпечення, віддалених менеджерів із продажів, операторів кол-центру, тестувальників програмного забезпечення та дизайнерів.

Українці найчастіше шукають роботу водіями, прибиральниками, медсестрами, продавцями, вантажниками, трактористми, охоронцями, зварювальниками, бухгалтерами, швачками.

Люди шукають роботу здебільшого у великих містах: Київ, Одеса, Дніпро, Львів. Також багато пошукових запитів щодо роботи у Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі.

За даними кадрового порталу grc.ua, загалом на українському ринку праці кількість вакансій порівняно з минулим роком скоротилася у 19 разів, а у Києві - у 30 разів. Нинішня криза на ринку праці найважча за останні 10 років.