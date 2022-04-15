У Києві перейменували сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя

Київрада ухвалила рішення про перейменування колишнього скверу споріднених міст на честь дружби Києва та Москви на сквер Героїв Маріуполя, повідомляє пресслужба КМДА.

Із такою ініціативою виступив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні я подав проєкт рішення про перейменування колишнього скверу дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя. І депутати підтримали таку ініціативу. Сквер розташований у Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського – на Теремках. Кілька років тому ми його відремонтували. Пам’ятний знак так званій "дружбі", що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!» – сказав Віталій Кличко після засідання Київради.

Було ухвалено низку перейменувань міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.