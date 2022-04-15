Стало відомо, як будуть працювати церкви на Великдень

Церкви не працюватимуть у комендантську годину на Великдень. Про це повідомили у поліції, Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві, повідомляє Українські Новини.

"Культові споруди в період комендантської години будуть закриті" , - повідомили в поліції.

Освячення пасхальних кошиків християн буде проводитись у храмах та на прилеглій до храмів території з урахуванням комендантської години у тому чи іншому регіоні.

Це стосується християн як західного, так і східного обряду.

Великодні богослужіння також не будуть проводитись у комендантську годину.

У ПЦУ зазначили, що з метою забезпечення безпеки парафіян та духовенства, особливо в районах, наближених до фронту, благословляється встановлювати час початку богослужінь Страсної седмиці (особливо Страстей у четвер та Плащаниці у п'ятницю) та на Великдень так, щоб їх початок та завершення не припадав на період комендантської години.

ПЦУ просить також врахувати додатковий час для парафіян та духовенства на дорогу до храму та від нього (приблизно одну годину до та після богослужіння, залежно від розміру населеного пункту).

"У зв'язку з цим дозволяється розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а вранці у неділю після завершення комендантської години" , - зазначили у ПЦУ.

У монастирях, які мають закриту територію та доступ до яких буде обмежений на час дії комендантської години, богослужіння відбуваються відповідно до рішення керівництва монастиря з урахуванням загальних норм.

У місцях, де не спостерігається підвищена небезпека через бойові дії та обстріли з боку російських військ, духовенство може звернутися до органів місцевої влади за роз'ясненням про можливість зміни режиму комендантської години на Великдень і приймати рішення щодо розкладу служб з дотриманням такого режиму.

Зазначені норми також стосуються організації освячення великодніх страв.