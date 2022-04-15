Облрада: Миколаїв зазнав ворожого обстрілу, є постраждалі

У п'ятницю, 15 квітня, Миколаїв зазнав ворожому обстрілу. Імовірно, російські окупанти застосували касетні бомби, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазеева в Telegram.

Удар було завдано по одному з районів міста. Під обстріл потрапили мирні жителі.

"Підлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріли потрапляють мирні жителі! Обстріляли з РВВС один з районів міста. На жаль, є постраждалі ... бережіть себе, не виходьте з укриття" , - написала вона.

Точна кількість постраждалих поки невідома.