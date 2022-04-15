МЗС: Північна Македонія висилає із країни ще шістьох дипломатів РФ

Північна Македонія оголосила ще шістьох російських дипломатів персонами нон грата. Про це повідомляє МЗС країни, повідомляє Корреспондент.

"На підставі інформації, отриманої від відповідних органів, шість згаданих російських дипломатів займалися діяльністю, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і повинні залишити територію Республіки Північна Македонія в найближчі п'ять днів" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня Північна Македонія вимагала витворення п'ятьох російських дипломатів.