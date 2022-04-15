РосЗМІ: у Росії заявили, що війна проти України скоро закінчиться

Заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов заявив, що війна Росії проти України вже незабаром закінчиться. За його словами країна-окупант не планує її розтягувати. Про це з посиланням на російське видання "Газета", повідомляє РБК-Україна.

"Спеціальна військова операція РФ незабаром закінчиться, ми не збираємося її спеціально розтягувати", - заявив Клімов .

Як зазначив Клімов, війна завершить тоді, коли Україна стане "безпечною для самої ж Росії та всього світу". Також нібито країна-окупант має ще вирішити питання з біологічними лабораторіями та забезпеченням безпеки ядерних об'єктів.

Також він зазначив, що Захід продовжує постачати озброєння в Україну, тим самим "заливаючи багаття бензином".