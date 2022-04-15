РосЗМІ: у російських портах обвалилися обсяги контейнерних перевезень

Перевалка контейнерів у морських портах РФ за підсумками березня знизилася на 21,9% порівняно з аналогічним місяцем 2021 року — до 385,143 тис. TEU, повідомляє Новое время.

Як пише росiйський Інтерфакс, у Балтійському басейні перевалка контейнерів у березні впала на 43,7% - до 123,488 тис. TEU.

В Азово-Чорноморському басейні перевалка контейнерів скоротилася на 25% - до 64,4 тис. TEU.

На Далекому Сході перевалка зросла — але лише на 3,8%, до 181 тис. TEU.

Термінали Великого порту Санкт-Петербург у березні 2022 року знизили перевалку контейнерів на 44,5% - до 101,145 тис. TEU.

У порту Новоросійськ контейнерообіг скоротився на 24,4% - до 64,352 тис. TEU.

У порту Калінінград перевалка контейнерів впала на 36,4% - до 21,77 тис. TEU.

Зростання контейнерообороту у Владивостоці склало 2,7% - до 106,298 тис. TEU.

Загалом кількість завантажених контейнерів у березні у РФ скоротилася на 30,6% - до 273,912 тис. TEU, кількість порожніх — зросла на 13,1%, до 111,231 тис. TEU.

Раніше прогнозувалося, що у травні падіння контейнерообігу в морських портах північно-західного басейну РФ може становити 95%, якщо на ринок не зайдуть нові морські перевізники.

Президент України Володимир Зеленський раніше закликав заблокувати порти для російських суден.

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