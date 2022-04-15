Луганська ОВА: із Попасної вдалося евакуювати лише трьох людей

Луганська ОВА: із Попасної вдалося евакуювати лише трьох людей
Фото: Луганська ОВА

Сьогодні евакуювали 370 жителів області за п'ятьма маршрутами. Однак із Попасної виїхали лише троє, їхня малина потрапила під обстріл. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що місто щільно обстрілювали із самого ранку. Тому було вирішено автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а жителів Попасної підвозити туди на автомобілях.

"Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб. Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у цей транспортний засіб. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах. На щастя, обійшлося без жертв, евакуйовані вже в іншому регіоні країни", - написав Гайдай.

Новини

Популярні теми форуму

analytics