Луганська ОВА: із Попасної вдалося евакуювати лише трьох людей

Сьогодні евакуювали 370 жителів області за п'ятьма маршрутами. Однак із Попасної виїхали лише троє, їхня малина потрапила під обстріл. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що місто щільно обстрілювали із самого ранку. Тому було вирішено автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а жителів Попасної підвозити туди на автомобілях.