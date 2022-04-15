Луганська ОВА: із Попасної вдалося евакуювати лише трьох людей
Сьогодні евакуювали 370 жителів області за п'ятьма маршрутами. Однак із Попасної виїхали лише троє, їхня малина потрапила під обстріл. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що місто щільно обстрілювали із самого ранку. Тому було вирішено автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а жителів Попасної підвозити туди на автомобілях.
"Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб. Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у цей транспортний засіб. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах. На щастя, обійшлося без жертв, евакуйовані вже в іншому регіоні країни", - написав Гайдай.