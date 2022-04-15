Валютний ринок в умовах війни: 51-й день

У п'ятницю 15 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у середу 13 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився вдвічі порівняно з попереднім днем - до 91,61 млн. доларів. Операцій у доларі США пройшло на 76,18 млн. доларів. Дані щодо операцій на міжбанківському валютному ринку Національний банк публікує із затримкою на одну добу.

За даними Нацбанку, у середу обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на продаж на 41,8 млн. доларів.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 п'ятниці євро купують по 31,6149 гривень, а продають по 31,931 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 15 квітня збільшився на 148,6 млн. і склав 55 526,7 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку в п'ятницю «американець» припинив зростання і почав дешевшати. Якщо вчора мінімальна ціна, за якою у столиці можна було купити готівковий долар, становила 32,80 гривень, то сьогодні – вже 32,60 гривень (на 20 копійок дешевше). А великі гуртові партії починають пропонувати навіть за 32,55 гривень. Так готівковий ринок відреагував на вчорашню Постанову НБУ №71, якою банкам після майже двомісячної перерви знову дозволили продавати готівкову валюту. Щоправда, за інформацією порталу «Курс України», більшість українських банків поки що працюють лише в режимі покупки.

Євро на FOREX після вчорашнього різкого падіння, спричиненого оголошенням планів Європейського центробанку, намагається продовжити зниження. Вранці він подешевшав на 30 пунктів, до 1,0796 долара, але євро, що подешевшало, почали активно купувати, і зниження припинилося. Готівковий євро у Києві теж подешевшав: учора його продавали за 36,60-36,65 гривень, а сьогодні – вже за 36,20-36,30 гривень. На 10 копійок – з 35,70 до 35,60 гривень – подешевшало євро у Луцьку, з 35,90 до 35,70 гривень – у Чернівцях.

Ціна криптовалюти №1 «біткоіна» на біржі Binance вчора ввечері опустилася до $39 551,94, також відреагувавши на короткочасне зміцнення американського долара. Вранці біткоїн виріс на $500, до $40449,96 і зараз консолідується у вузькому діапазоні 40000-40500 доларів. Спроби опуститися нижче за рівень $40000, швидше за все, продовжуватимуться, але інтерес до покупок біткоїну за цінами $39000-39500 дуже великий.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.