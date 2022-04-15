Bloomberg: візит Байдена в Україну поки що не планується

Візит президента США Джо Байдена до України поки що не планується. Очікується, що Київ відвідає високопоставлений американський чиновник. Про це посилаючись на Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомили агентству у Білому домі, візит Байдена до України поки що не розглядається. Київ із візитом може відвідати високопосадовець. При цьому не уточнюється, про кого йдеться.

Нагадаємо, учора Байден заявив про готовність приїхати до Києва.

Зазначимо, за останні дні Україну з візитом відвідали кілька лідерів із різних країн. Так, 10 квітня до Києва приїжджав канцлер Австрії Карл Нехаммер.