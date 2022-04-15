РосЗМІ: китайський автогігант Lifan згорнув продажі в Росії

Китайський автовиробник Lifan згорнув продажі в Росії. З початку 2022 року в країні не було зареєстрованого жодного нового автомобіля.﻿ Про це посилаючись "Комерсант", повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що на даний момент немає пропозицій про продаж нових Lifan в Росії. Крім того, не відповідає офіційна "гаряча лінія", а сторінки в соціальних мережах не оновлюються. Нові автомобілі також відсутні в дилерських центрах.

При цьому на російському сайті Lifan все ще є інформація про продаж седанів Solano II і Murman, хетчбека X50, а також кросоверів X60, X70 і MyWay. Однак ціни на них відповідають прайсам за 2017 рік.

Відзначимо, ще кілька років тому Lifan входив до списку найпопулярніших китайських брендів на російському авторинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що японський Nissan зупиняє збірку автомобілів в Росії.

А французький Renault вивчає можливість згортання діяльності в цій країні.