Оксана Марченко дала прес-конференцію в Москві

Оксана Марченко, дружина затриманого лідера прокремлівської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, дала велику прес-конференцію в Москві і закликала звільнити її чоловіка, повідомляє Новое время.

Після того, як колишня українська телеведуча та дружина, затриманого СБУ, лідера партії ОПЗЖ Віктор Медведчука, Оксана Марченко звернулася до президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана, вона зібрала прес-конференцію для російських ЗМІ у Москві.

На прес-конференції Марченко сиділа у чорній захисній масці для обличчя, поскаржившись, що «зараз вона виглядає дуже погано і не хоче, щоб її бачив її чоловік», а свою заяву читала з аркуша.

Марченко показала на великому екрані дві фотографії Віктора Медведчука, які раніше оприлюднили СБУ після затримання. У своїй промові вона заявила, що на обличчі Медведчука видно сліди тортур: «гематоми та синці, які намагалися прикрити волоссям». Вона вважає, що її чоловіка били в перші години після затримання і бачить «сині опухлі вуха, які є індикатором фізичного насильства».

«Я звертаюсь до всіх, хто мене чує. Як пишуть у соцмережах, максимальний репост. Я прошу допомоги у встановленні реального місцезнаходження мого чоловіка. Я звертаюся за допомогою у припиненні фізичних та психологічних тортур, я звертаюся за допомогою у забезпеченні медичного нагляду» , — сказала вона.

Вона додала, що вимагає допустити до Медведчука адвоката Бертрана Мольмандьє.

Також вона поскаржилася, що не може особисто розшукати чоловіка в Україні, оскільки їй, за її словами, надходять погрози.

«Я не можу сама особисто це зробити через загрози розправи, які продовжують надходити на мою адресу» , — сказала вона, поскаржившись на «безпрецедентне беззаконня» в Україні.

Нагадаємо, Оксана Марченко залишила територію України 18 лютого до початку вторгнення Росії до України. За даними ЗМІ, автомобіль Марченко разом із двома чоловіками (імовірно охоронцями) виїхав до Білорусі через КПП у Чернігівській області.

Віктора Медведчука співробітники СБУ затримали 12 квітня, коли він, за даними правоохоронців, намагався залишити країну, переодягнувшись у військову форму.