В Єрусалимі відбулися сутички між поліцією та палестинцями

Масштабні зіткнення між поліцією Ізраїлю та палестинцями сталися на території мечеті Аль-Акса в Єрусалимі перед світанком у п'ятницю, 15 квітня. Постраждали щонайменше 152 палестинці. Про це з посиланням на The Time of Israel, повідомляє РБК-Україна.

Ізраїльські правоохоронці зазначають, що близько 4:00 десятки молодих людей розпочали марш, несучи прапори Організації визволення Палестини та терористичного угруповання ХАМАС. У поліції запевнили, що учасники кидали каміння у Стіну Плачу, запускали феєрверки та готувалися до подальших зіткнень.

За словами правоохоронців, вони чекали на закінчення ранкової молитви, перш ніж увійти на Храмову гору, щоб розігнати заколотників. Деякі палестинці забарикадувалися всередині священної мечеті Аль-Акса, звідки вони кидали каміння у бік офіцерів. Свідки запевняють, що ізраїльські правоохоронці зайшли до мечеті, що ще більше спровокувало конфлікт. Через це на Храмовій горі виникли зіткнення із застосуванням сльозогінного газу.

У Міністерстві закордонних. справ Ізраїлю запевнили, що офіцери не заходили до Аль-Акси.

Masked men hurl stones and set off fireworks, desecrating Al-Aqsa Mosque.



Contrary to FAKE reports, police forces DID NOT введіть мечеть. pic.twitter.com/IaXnXbcDts — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 15, 2022

Однак у мережі з'явилися відео з мечеті, на яких помітно, як поліцейські затримують палестинців. Директор мечеті повідомив про 400 заарештованих людей.

المسجد الاقصى للصلاة والتعبد وليس ساحة لأعمال شغب‼️ pic.twitter.com/bHGMm2tkFh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 15, 2022

Наразі відомо про 152 постраждалих палестинців. Троє поліцейських зазнали травм, двом з них знадобилася медична допомога.

Зазначимо, що цього року священний місяць Рамадан збігається з єврейським Великоднем, який триває протягом тижня. Через це десятки тисяч віруючих приходять до Старого міста Єрусалима, де є головні священні місця.

Нагадаємо, що в Ізраїлі 8 квітня стався теракт у центрі Тель-Авіва, жертвами чого стали двоє людей і ще 13 отримали поранення.

Ізраїльські сили безпеки вистежили та ліквідували підозрюваного у скоєнні нападу.