Енергетики відновили роботу ключової підстанції Ірпеня

Енергетики ДТЕК відновили роботу ключової підстанції Ірпеня, від якої живиться переважна більшість споживачів міста, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Тепер, коли міста звільнено від загарбників, відновлення електропостачання піде значно швидше. З 8 квітня в Ірпінському районі було відновлено понад половину мереж 10 кВ. Кілька годин тому було підключено ключову ірпінську підстанцію, від якої живиться переважна більшість споживачів міста" , - сказав він.

Галущенко подякував за роботу місцевому обленерго - "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Ми поспілкувалися з представниками місцевого обленерго. Фахівці компанії (ДТЕК, - ред.) відновлювали лінії електропередач навіть під обстрілами, ризикуючи своїм життям. Це було вкрай важливо для всіх, хто переховувався в підвалах від російських катів" , - зазначив Галущенко.

Міністр також повідомив, що наразі тривають роботи з відновлення розподільних мереж і в першу чергу відбувається заживлення об‘єктів критичної інфраструктури.

Також він висловив подяку західним партнерам України, за надане обладнання для ремонту електромереж.