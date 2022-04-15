Рада звільнила від заклику студентів та викладачів ПТУ
Перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили окремими категоріями, повідомляє Новое время.
Вчора, 14 квітня 2022 року, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому зміни до статті 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян.
Згідно з оновленим законодавством, учні та викладачі закладів закладів професійної (професійно-технічної) освіти не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації.
Внесені до законодавства зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу й практичної підготовки у закладах професійної освіти та сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками:
- будівельниками;
- електриками;
- машиністами;
- токарями;
- сантехніками тощо.
У міністерстві розуміють, що в умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.
"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — зазначили у МОН України