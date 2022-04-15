ДПСУ: РФ вдруге за день обстріляла позиції українських прикордонників
У другій половині дня, 15 квітня, російські війська вдруге за день обстріляли позиції українських прикордонників у Чернігівській області.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, ДПСУ повідомляла про мінометний обстріл позицій українських прикордонників сьогодні вранці. Постраждалих не було.