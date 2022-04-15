ДПСУ: РФ вдруге за день обстріляла позиції українських прикордонників

У другій половині дня, 15 квітня, російські війська вдруге за день обстріляли позиції українських прикордонників у Чернігівській області.

Про це повідомила﻿ пресслужба ДПСУ.

"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні" , - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

Дані уточнюються.

фото: ДПСУ

Нагадаємо, ДПСУ повідомляла про мінометний обстріл позицій українських прикордонників сьогодні вранці. Постраждалих не було.