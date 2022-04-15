Поліція: на Київщині знайшли вже 900 тіл загиблих цивільних

Станом на п'ятницю, 15 квітня, на Київщині знайшли тіла 900 цивільних, убитих російськими окупантами. Про це заявив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час брифінгу, повідомляє Корреспондент.

"З жалем скажу, що сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам" , - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що кількість убитих російськими окупантами мирних жителів Бучі на Київщині перевищила 400 людей. З-під завалів двох будинків у Бородянці дістали 26 тіл.