Украина заканчивает работу над первой частью опросника на членство в ЕС

Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі. ﻿Про це поінформував Офіс президента, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Під час наради з Володимиром Зеленським урядовці обговорили прогрес у роботі над опитувальником.

"Ішлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському союзі. Опитувальник президенту Володимиру Зеленському передала 8 квітня у Києві президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн" , - йдеться у заяві прес-служби.

Нагадаємо, Єврокомісія пообіцяла, що сформує висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.