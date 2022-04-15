КМДА: до Києва щодня повертається 40-50 тисяч людей

Щодня до столиці повертається кілька десятків тисяч мешканців, які перед тим евакуювалися або змушено виїхали, через це ускладнюється дорожній рух. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Кожен день повертається багато, ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щоденно заїжджають у місто Київ" , - сказав він.

Стосовно проблем, які у зв'язку з цим виникають, Поворозник зазначив, що це – транспортні, оскільки місто посилено готувалося до оборони і зводило фортифікаційні споруди та блокпости, які зараз ускладнюють трафік.

Інших логістичних проблем щодо продовольства чи товарів першої необхідності - немає.

Перед цим столична влада та представники Міноборони неодноразово наголошували, що повертатися до столиці ще рано, оскільки залишається велика загроза ракетних обстрілів.

Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно.