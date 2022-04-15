У Міноборони наразі не прогнозують застосування Росією ядерної зброї

Українська розвідка та іноземні партнери наразі не бачать ознак того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю, заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна", повідомляє Українська правда.

﻿"Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки.

Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, також поки що цього не підтверджують" , - сказав він. ﻿

Водночас Мотузяник додав, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "в тому числі, можливо, й до такого дуже негативного прецеденту".