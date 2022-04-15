Міноборони: в ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації

План з мобілізації 26 тис. "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

"Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м'ясом" в армії окупанта. Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих повинні були укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ." Однак завдання не виконане" , - зазначив Мотузяник.

З особовим складом, який все ж таки вдалося залучити, не проводиться будь-яка військова підготовка чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатним для використання амуніцією та зброєю.

За його словами, представники армії РФ, які проводять рекрутинг, обіцяють залучати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об'єктів, покращення оборонних позицій.