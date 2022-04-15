Італія звернулася до Міжнародного суду через звірства РФ в Україні

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що звірства, які російські війська чинять в Україні з початку вторгнення, є очевидними, повідомляє Укрінформ.

«Італія не має у своєму розпорядженні деталей, щоб оцінити, чи стався геноцид в Україні, але звірства очевидні, як убиті діти та вбиті мирні жителі» , - цитує ANSA слова Ді Майо.

Він додав, що Італія вже звернулася до Міжнародного кримінального суду оцінити докази цих звірств РФ.

«Я вважаю, що Путін не подає сигналів про мир, коли каже, що вони мають завершити операцію (в Україні – ред.). З цієї причини ми маємо продовжувати санкції (проти РФ – ред.)» , - сказав міністр.

Ді Майо також висловив сподівання, що православний Великдень може стати можливістю переконати росіян погодитись на припинення вогню.