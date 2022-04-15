Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні

Частина медустанов, які раніше допомагали хворим із коронавірусом, більше не можуть ні допомагати людям із симптомами коронавірусу, ні подавати коректну статистику хворих. Проте в українських лікарнях лежать 2,9 тисячі хворих на COVID-19, повідомляє Українські Новини.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час всеукраїнського телемарафону 15 квітня.

"На першому тижні війни ми реєстрували 4 тисячі випадків на добу, потім стався спад до 2,5 тисяч, зараз в останній тиждень квітня у нас 400 випадків на добу" , – говорить він.

Ляшко зазначив, що невідомо, скільки людей насправді хворіють. Лікарні в Донецькій, Луганській і Харківській областях подавати коректну інформацію про хворих не можуть.

Крім того, глава МОЗ заявив, що в більшості людей хвороба проходить у легкій формі, а вакциновані обходяться без госпіталізації. Проте все ще трапляються складні випадки захворювання, що потребують кисневої та реанімаційної допомоги.

Також Ляшко розповів, що вакцинація від коронавірусу йде повільно. За березень щеплення отримали 355 тисяч людей, за квітень – 77 тисяч.