ОК "Південь": окупанти намагалися захопити посаду ЗСУ у Миколаївській області

У Миколаївській та Херсонській областях ворог зухвало завдає ракетно-артилерійських ударів по окупованих ним населених пунктах, де сам же залишив попередньо обрані позиції у дворах житлових будинків, школах, інших об'єктах інфраструктури. Про це інформувало Оперативне командування "Південь", повідомляє Укрінформ.

"Таким чином, рашисти, підступно ховаючись за мирним населенням, як за живим щитом, намагаються схилити тих самих до помилкової думки, що обстріли населених пунктів – це справа українських військових, а їхня місія - так званих визволителів" , - йдеться у Фейсбуці﻿.

Протягом ночі ворог намагався захопити наглядову посаду на Миколаївщині та провести розвідку наших позицій на Херсонщині. Обидві спроби були невдалі: атаку на пост відбито, а розвідувальну групу знищено.

Загальні втрати ворога лише за цю ніч склали 22 рашисти та 3 одиниці техніки.

Обстановка у Чорноморській операційній зоні залишається напруженою. Отримавши розгромну поразку як за корабельним складом, так і за імперськими амбіціями, ворожі сили розлютовано вишукують спосіб помсти, посилюючи повітряну розвідку, активізувавши ракетні атаки, диверсійну та агітаційну діяльність.

Але сили охорони та оборони півдня України напоготові: БПЛА-розвідник на Одещині прицільно знищено ППО, агітатори та колаборанти стикаються зі свідомою проукраїнською позицією місцевого населення півдня України та потрапляють до компетентних органів.

Військові закликають зберігати спокій та виваженість, ретельно перевіряти інформацію на правдивість, а за сигналами тривог діяти чітко та швидко.