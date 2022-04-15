CNN: Захід пророкує затяжну війну в Україні

Американські та європейські чиновники вважають, що швидкого закінчення війни між Росією та Україною не видно. Про це йдеться у матеріалах CNN, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав європейським союзникам, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

За словами деяких офіційних осіб, немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії Володимира Путіна змінилася.

Як заявив радник із національної безпеки Джейк Салліван, бої продовжаться "місяцями або навіть довше".

Двоє інших європейських чиновників кажуть, що бої на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім зайти в глухий кут.